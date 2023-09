Sampdoria - Cittadella 1-2 (primo tempo 1-0).



Marcatori: 43’ p.t. La Gumina (S), 3’ s.t. Magrassi (C), 21’ s.t. Branca (C).



Assist : 43’ p.t. Verre (S), 3’ s.t. Carissoni (C).



Sampdoria (4-3-3): Stankovic; Depaoli (37’ s.t. Stojanovic), Ghilardi, Murru, Giordano (27’ s.t. Barreca); Kasami (11’ s.t. Girelli), Ricci (27’ s.t. Vieira), Verre; Pedrola, La Gumina (27’ s.t. Delle Monache), Borini. All. Pirlo.



Cittadella (4-3-3): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo (1’ s.t. Carissoni); Vita, Branca (36’ s.t. Danzi), Amatucci (16’ s.t. Mastrantonio); Tessiore, Magrassi (16’ s.t. Pandolfi), Pittarello (27’ s.t.Maistrello). Allenatore: Gorini.



Arbitro: Matteo Gualtieri della sezione di Asti.



Ammoniti : 17’ p.t. Ricci (S), 26’ p.t. Giraudo (C), 39’ p.t. Vita (C), 24’ s.t. La Gumina (S), 32’ s.t. Carissoni (C), 48’ s.t. Murru (S).