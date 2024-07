Sampdoria, Coda: "Volevo venire qui dall'anno scorso, il Genoa non ha voluto. Io grasso? Vi dico che...'

NurPhoto via Getty Images

Un nuovo bomber per la. Massimosi presenta in blucerchiato, dopo il passaggio dal Genoa. E' la prima volta che tra le due squadre si verifica un trasferimento diretto: "Cercavo una nuova sfida che mi desse emozioni. Mi chiamano l'Hispanico, e per arrivare in alto in B non basta un goleador, servono dei lottatori. Un'estate fa sembrava tutto fatto, ero convinto che sarei rimasto a Genova, avevo parlato con la società e con Pirlo, ma poi i documenti non arrivavano.A fine giugno mi ha chiamato Accardi e mi ha convinto subito. Diverse squadre mi cercavano, ma avevo dato la parola e l'ho mantenuta" ha detto a Il Secolo XIX.

"Sono venuto anche per Pirlo. Ci eravamo sentiti ad agosto scorso prima della terza giornata, ma poi saltò tutto. Ero in debito con lui. È bello avere la sua stima, i suoi allenamenti mi divertono.Inzaghi mi rivoleva al Pisa? Seguo sempre il mio istinto. A questo punto della mia carriera,Ora voglio aggiungere un'altra squadra importante al mio curriculum e ho scelto la Samp. Lo stadio lo conosco, è stato bello giocarci, ora voglio rivivere certe sensazioni dall'altra parte. Gli amici genoani l'hanno presa male? Ma no, sono contenti che sono tornato a Genova. Sui social si legge di tutto, ma è un'altra cosa".

Rispetto alla sua prima esperienza genovese, ci sarà un'altra differenza: "Cambiamo casa. Quella di prima era libera, ma lei ne ha preferita un'altra, sempre ad Albaro. Genova mi piace, la costa ligure mi dà serenità. RIcordi con la Samp? La prima doppietta in A col Benevento e quandoe mi emoziona. Ero piccolo quando giocava, ma è il tipo di attaccante che mi piace. È anche il numero con cui ho fatto meglio".Che attaccante piace a Coda? "In Serie B stimo attaccanti come Caputo in passato, e ora Brunori, Tutino e. Mi chiamavano l'Hispanico anche per il nome Massimo, come nel Gladiatore. Io sovrappeso? Discorso che sento da sempre. Quando non segno mi danno del grasso, se segno va tutto bene.". A novembre saranno 36 anni: "Ma vorrei giocare fino a 40. Magari capita il mister che si fa condizionare dall'età e ti sostituisce al 60'. Io se sto male lo dico ma se sto bene preferisco giocare fino al 90'"