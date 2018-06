Dopo la notizia della fumata bianca di ieri, trapelano altre indiscrezioni in merito all'affare che porterà il difensore centrale Omar Colley dal Genk alla Sampdoria. I blucerchiati sono convinti di aver acquistato un giocatore potenzialmente molto simile - anche se con le dovute proporzioni - a Koulibaly, che oltrettuto ha avuto un processo di maturazione molto simile a quello di Colley: due anni proprio al Genk, poi l'Italia. Ferrero verserà nelle casse del club belga una cifra piuttosto corposa, 7,5 milioni più altri 2 milioni di bonus legati alle presenze e alle prestazioni del calciatore.



Gambiano, classe 1992, Colley può giocare da centrale e può essere adattato anche da terzino sinistro (è mancino di piede). L'ex Djurgården firmerà un contratto quadriennale, e guadagnerà all'incirca 800mila euro a stagione. Un investimento importante per un calciatore su cui la Samp punterà molto in vista della prossima stagione.