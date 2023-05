Mercoledì, a Marassi, si è vista una scena che a memoria nessuno ricorda in Serie A. L'intera squadra della Sampdoria, compresa la panchina e l'allenatore, prima del fischio d'inizio della partita con il Torino si è recata compatta sotto alla Gradinata Sud, sede del cuore del tifo blucerchiato, e insieme ai sostenitori genovesi si è messa in posa per una foto piuttosto eloquente: mani alzate, di tutti quanti, e grosso striscione "Giù le mani dalla Sampdoria".



Oltre a questo gesto, sicuramente più eclatante e rumoroso, ce n'è stato un altro davvero molto tenero e esemplificativo, messo in atto da uno dei bambini che accompagnano i giocatori al momento dell'ingresso in campo. Uno dei giovanissimi che vestivano la maglia della Samp, sceso sul terreno di gioco insieme ai calciatori del Torino, appena inquadrato dalle telecamere ha baciato lo stemma della Samp. Ancora più curioso ed eclatante il bambino di fianco a lui: quando ha avuto davanti a sé l'operatore tv, ha sollevato la maglietta blucerchiata, mostrando al di sotto un'altra maglietta bianca. Sopra alla t-shirt, lo stesso messaggio che campeggiava in Gradinata Sud, scritto a pennarello: "Giù le mani dalla Samp".