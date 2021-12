Con la situazione di Massimo, fermato in carcere a San Vittore, iniziano ad emergere retroscena relativi anche alla, inserita all'interno del trust Rosan, affidato al commercialista Vidal, come parziale garanzia di pagamento nella procedura di concordato richiesta dal Viperetta per due sue aziende, Eleven Finance e Farvem. Le nuove intercettazioni però gettano alcune ombre sulla questione, e in particolare sul concordato di Eleven.Se la società non dovesse essere ammessa al concordato, salterebbe anche l'obbligo di cedere il Doria per racimolare il denaro utile a soddisfare i creditori, e si aprirebbero nuovi scenari. Le intercettazioni di novembre 2020 tra Vanessa Ferrero e un avvocato fanno capire come la strategia del trust sembri volta a. Ma non è tutto.Nel giugno 2021 Vidal, parlando con Vanessa, spiega quale sia l'intenzione di Hoist, finanziaria svedese che detiene gran parte del credito deteriorato (33 milioni) e che intende recuperare tutto il denaro che Ferrero gli deve. "Con l'adunanza dei creditori - dice Vidal - si va a definire sostanzialmente il termine entro il quale noi andiamo ad accendere il voto (sui concordati)... Lì bisogna aver necessariamente negoziato con gli amici, per modo di dire, di Hoist perché questi...perché hanno già detto in sede di discussione per il credito... che loro non hanno alcuna intenzione di cedere (il credito) a nessuno che nasconda o che abbia dietro Ferrero, perché(ride, ndr). Bisogna vedere cosa riusciamo a fare, naturalmente non è che noi abbiamo questi soldi, non abbiamo neanche un euro... "