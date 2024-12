Sampdoria, da Veroli a Pedrola e Leonardi: la probabile formazione anti Roma

ZUMAPRESS.com

Ladi Leonardo Semplici si prepara alla sfida di questa sera contro la Roma, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, con una formazione rivoluzionata rispetto a quella scesa in campo sabato scorso contro lo Spezia in Serie B. Il tecnico blucerchiato, deciso a dare spazio a volti nuovi e giovani talenti, effettuerà un ampio turnover: ben nove cambi su undici rispetto all’ultima partita. L’obiettivo dichiarato è duplice: concedere minuti preziosi ai giocatori meno utilizzati finora e valutare da vicino alcune pedine che potrebbero rivelarsi fondamentali per il prosieguo della stagione.

La Sampdoria si schiererà con ilIn porta ci sarà il giovane Vismara, chiamato a difendere i pali contro una Roma che potrebbe comunque presentarsi con diversi titolari. In difesa, da destra a sinistra, verranno confermati Venuti a destra e Meulensteen centrale, con Vulikic di fianco a lui ea sinistra. A centrocampo, il ruolo di regista sarà affidato a Yepes, mentre le mezzali saranno Vieira e il giovane talento Akinsanmiro.In attacco, finalmente, i tifosi blucerchiati potranno rivedere dal primo minuto, schierato largo a sinistra. Sul fronte opposto, a destra, spazio aAl centro del tridente, l’attaccante, classe 2005, fresco di rinnovo contrattuale e considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile doriano.