Sliding doors. Il talento di Damsgaard è esploso nella Danimarca proprio all'Europeo iniziato con la grande paura per Eriksen. Come si legge su Tuttosport, il centrocampista classe 2000 della Sampdoria è uno dei calciatori seguiti con maggiore attenzione dai top club in Italia (Inter compresa) e all'estero.



Domani cercherà di trascinare la squadra blucerchiata contro i nerazzurri, come già fatto ottimamente lo scorso 6 gennaio quando i blucerchiati fecero lo sgambetto a un certo Antonio Conte: "Siamo pronti per l’Inter. Vogliamo preparare al meglio questa sfida. Non mi aspettavo un Europeo così da protagonista, è stata un'esperienza folle. Sono felice che sia capitato, questo Europeo mi ha cambiato. Ho imparato molto, ora sono un giocatore diverso e voglio dimostrare il mio valore alla Sampdoria. Non so se sarà l'anno della mia consacrazione, di sicuro voglio migliorare sempre: per me, per la squadra e per i tifosi. Mi chiamano il maghetto, un soprannome che mi piace".



"Eriksen? È stato difficile per tutti. Non sapevamo quello che stava succedendo. Momenti folli e tragici. Con Eriksen siamo sempre in contatto, parliamo di lui e con lui. Ci scrive sempre nel gruppo della nazionale, è felice se facciamo bene. Noi speriamo sempre in un lieto fine".