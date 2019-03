Grégoire Defrel, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria con il Sassuolo: "Siamo molto soddisfatti per questa vittoria, era importante dare un segnale dopo il ko con l'Atalanta. È stata una settimana difficile, non è stato facile per me: ho promesso al mister ed ai compagni che avrei fatto una grande partita e che avrei segnato. L'ho fatto, sono molto contento. Ringrazio il mister per i complimenti, mi sono trovato bene in questo ruolo. Quagliarella? È un grande giocatore ed un grande uomo. Prima della partita è venuto a parlare con me, mi ha detto di stare concentrato e di pensare solo alla partita. Mi ha dato grande serenità, è un grande capitano".