Indovinare la formazione della Sampdoria, da quando c'è Claudio Ranieri, è molto complicato. Oggi un po' di più. L'allenatore blucerchiato nei giorni scorsi ha fatto pretattica, ha confuso le acque con le sue dichiarazioni, e ha provato pure parecchi moduli. La conferma del 4-4-2 sembra in questo momento la pista più percorribile, ma il mister doriano ha esercitato pure il 4-3-1-2 e la difesa a tre. Insomma, tante incertezze.



Parecchi dubbi anche in campo. Al centro della difesa si potrebbe rivedere Ferrari, Ranieri ha speso parole importanti per lui, in alternativa a Colley. A centrocampo Damsgaard, nonostante le caute dichiarazioni dell'allenatore, potrebbe cominciare dal primo minuto, presumibilmente al posto di Jankto, mentre in cabina di regia ballottaggio a tre Silva-Ekdal-Thorsby, con i primi due in vantaggio. In avanti, complice l'infortunio di Torregrossa, la mancata convocazione di La Gumina e le condizioni non ancora ottimali di Gabbiadini, partiranno Keita e Quagliarella.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Keita, Quagliarella. All. Ranieri.