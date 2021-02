L'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: "E' un avversario con l'acqua alla gola, il presidente Commisso ha detto che su tre partite vuole nove punti. Noi siamo in una posizione dove dobbiamo far vedere che noi vogliamo andare avanti il più possibile".



Sulle condizioni dei singoli: "Gabbiadini sta riprendendo con noi, ancora non è pronto. Parlerò con lui se vuole ricominciare a sentire il profumo dello spogliatoio. Ferrari? E' in rampa di lancio, può essere già disponibile dal primo minuto di domenica".