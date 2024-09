Getty Images for Lega Serie B

Altra sconfitta per la Sampdoria, fanalino di coda in questa Serie B nonostante una campagna acquisti importante e l'esonero di Pirlo. I nuovo tecnico Andrea Sottil, alla seconda gara sulla panchina blucerchiata dopo l'esordio con il Bari, analizza così il 2-1 rimediato a Cosenza: "Cerchiamo di mantenere la lucidità nell’analisi. Serve tanto lavoro.. Rappresentiamo una piazza importante e dobbiamo migliorare tutti. Nella ripresa la squadra è entrata bene, in maniera fluida. L’avevamo anche ripresa, peccato per il fuorigioco. Il secondo gol subito è avvenuto a causa di un errore nostro. Più che questioni fisiche o mentali io percepisco. Per giocare in questa categoria serve indossare l’abito da operaio. Noi fin qui non l’abbiamo indossato. Non cerco alibi negli assenti, sarei ridicolo. Per invertire la rotta serve dare segnali forti, io li darò. Oggi mi sento di chiedereper la prestazione, per questo primo tempo".

Andando nello specifico, Sottil non ha dubbi: "Un primo tempo molto brutto, è inutile nascondersi, io dico chiaramente sempre la verità.Inspiegabile anche perché sono stati quindici giorni di lavoro fatti con grande entusiasmo e con grande, però poi si deve rispondere sul campo e nelle partite di campionato. Perché non si può più scherzare, non si può più perdere tempo. Il secondo tempo un po’ meglio, la squadra ha reagito subito, aveva acciuffato il pareggio secondo me mettendo il Cosenza alle strette".

Nella ripresa c'erano stati timidi segnali di miglioramento: "Un po’ più disinvolti, un po’ più fluidi nel gioco, chi è entrato si è fatto, al di là di Ioannou che ha fatto subito quello che avevo chiesto ai quinti, ma che abbiamo fatto poco o zero. Poi di nuovo questa palla sbagliata con superficialità e il vantaggio, avevamo di nuovo riacciuffato il pareggio però questo fuorigioco che ci hanno impiegato un’ora e mezza a capire se era fuorigioco o no. Al di là di questo, non va bene così.perché mi dispiace per la prestazione del primo tempo, dove non ho visto fango, non ho visto cattiveria agonistica e non lo posso permettere. Ne prendo atto, torniamo a casa con una brutta sconfitta, con le idee però ancora molto più chiare di quello che la squadra deve andare a fare".

, chi ha il fuoco dentro per onorare la maglia per invertire la rotta, a prescindere da nomi e cognomi, non mi interessa" conclude Sottil. "Io sono questo e sono schietto con la stampa e coi miei calciatori, sono a ripetere che è un gruppo assolutamente a disposizione, però poi non basta, bisogna andare oltre. Le corde da toccare sono semplicemente capire e scegliere gli uomini che hanno la fame tutti i giorni e la voglia di invertire la rotta. Io sono sicuro che tutti saranno a disposizione, ma il mio compito è scegliere quelli che ritengo più affamati di tutti".