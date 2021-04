Oltre al futuro di Claudio Ranieri, ancora tutto da decifrare, la Sampdoria valuta pure il nome per un eventuale nuovo allenatore. La scelta, in questo caso, viene presa dal presidente Massimo Ferrero che però si avvale della collaborazione di uno stretto gruppo di sodali, persone che non rientrano nell'organigramma doriano, ma con una forte influenza sul Viperetta.



Secondo Il Secolo XIX uno di essi ad esempio sarebbe l'amico romano di Ferrero, Lello Esposito, che nei giorni scorsi avrebbe sondato telefonicamente anche un allenatore di Serie A per capire le sue prospettive future. Il patron doriano però intrattiene stretti rapporti pure con due procuratori, il romano Giampiero Pocetta e il lombardo Paolo Busardò, a cui affida anche ruoli esplorativi e di intermediazione in alcune trattative in Italia e all'estero.



Nel frattempo, aggiunge il quotidiano, a Ferrero continua a piacere molto l'ipotesi di un ritorno di Sinisa Mihajlovic. Il Viperetta lo considera il miglior allenatore mai avuto alla Samp, ma la trattativa non è facile. Gli ostacoli sono due, il primo è rappresentato dal contratto di Sinisa, in scadenza nel 2023 con il Bologna a cifre elevate. Il secondo problema è il rapporto molto stretto tra i due. Pare che né Ferrero né Mihajlovic vogliano metterlo a rischio con un nuovo rapporto professionale.​