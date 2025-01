Sampdoria-Empoli, scambio Perisan-Silvestri. Vismara va alla Carrarese, e spunta un altro portiere

Getty Images

Si chiuderà a breve il maxi incastro di portieri sull'asse Genova-Empoli-Bergamo-Carrara. Protagoniste della vicenda due compagini di Serie B, lae la, e l'in Serie A, oltre all'Atalanta, interessata seppur in maniera marginale dal valzer di numeri uno. Ad essere coinvolti saranno i cartellini di ben tre giocatori: Marco, Emanuelee Paolo. Il gioco di pedine produrrà cambiamenti importanti tra i pali dei tre club.La Samp ha infatti perfezionato con l'Empoli loL'ex numero uno dell'Udinese, messo fuori rosa dal ds doriano Accardi, si trasferirà alle dipendenze di D'Aversa dove tra l'altro troverà un piccolo pezzetto di Samp, ossia il preparatore dei portieri Turci. A fare il percorso inverso sarà Perisan, classe 1997 in questa stagione mai utilizzato in Serie A dagli azzurri. Perisan, ex Pordenone, è un fedelissimo di Accardi che lo aveva voluto al Castellani, e arriverà a Genova per giocarsi la maglia da titolare con Ghidotti. Questa decisione è maturata nella Samp anche in virtù del secondo infortunio muscolare subito in stagione dall'ex Como.

Lo scambio Perisan-Silvestri libererà pure Paolo. Giovanissimo, classe 2003, è stato uno dei tre portieri titolari della Samp in questa travagliata stagione. Arrivato in estate a Bogliasco in prestito secco dall', il calciatore di proprietà dei nerazzurri era stato ceduto dal Doria per trovare minutaggio e giocare, ma alcune incertezze lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie. Su di lui c'era da tempo la, ora che la Samp ha chiuso per Perisan potrà dare il via libera a Vismara, che ha già ottenuto l'assenso dell'Atalanta. L'intreccio potrebbe coinvolgere anche un altro elemento, ossia Niccolò, estremo difensore classe 2001 attualmente riserva alla Carrarese in prestito proprio dall'Empoli. Potrebbe finire a fare il terzo alla Samp, dietro a Ghidotti e Perisan.