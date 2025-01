Sampdoria, tormentone portieri: Audero alternativa a Perisan, ma c'è concorrenza. Vismara può restare

Getty Images

In casail tormentone degli ultimi giorni di mercato, in maniera anche abbastanza inaspettata, coinvolge il ruolo del portiere. Quest'anno in blucerchiato si sono alternati ben tre titolari: prima Ghidotti, poi Vismara, poi Silvestri e infine di nuovo Ghidotti. Il secondo infortunio muscolare dell'estremo difensore ex Como però ha fatto sorgere dei dubbi ad Accardi, che ha deciso per questo motivo di intervenire per assicurarsi un numero uno affidabile. La situazione però è ingarbugliata.Nel post-Mantova il ds ha contattato nuovamente l'per Samuele, che in azzurro non ha spazio. L'accordo con il giocatore è già stato trovato, le discussioni con i toscani continuano ma manca l'intesa sulla contropartita tecnica da girare alla società di Corsi, senza esborso economico. Accardi vorrebbe inserire nell'affare uno dei due portieri 'esodati', Silvestri o Ravaglia, ma per il momento non c'è intesa e probabilmente si tornerà a parlare nelle prossime ore.

L'alternativa potrebbe essere il clamoroso ritorno di Emil, che aè scivolato indietro nelle gerarchie e potrebbe arrivare in prestito. Alla squadra lombarda sono arrivate già tre richieste per il classe '97 cresciuto nelle giovanili della Juventus, una dalla Serie A, ossia l'Udinese, una dalla Serie B ossia dal Palermo e una dalla Championship, il Watford. Ad Audero piacerebbe tornare a Genova, scrive Il Secolo XIX, è rimasto legato alla Samp e spesso in queste circostanze al di là della concorrenza conta il desiderio del calciatore. C'è poi il nodo Vismara, che sabato sarà titolare con il Cosenza ed è obiettivo della Carrarese. I toscani l'hanno chiesto all'Atalanta, proprietaria del Cartellino, e Accardi sta facendo delle valutazioni anche in caso saltasse Perisan. Alla fine Vismara potrebbe anche rimanere a Genova sino al termine dell'annanta.