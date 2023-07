Da qualche settimana la Sampdoria ha riportato a casa Wladimiro Falcone. Il portiere, che si è messo in mostra l'anno scorso a Lecce, è stato controriscattato dai blucerchiati, che avevano mantenuto il controllo sul cartellino dell'estremo difensore. Adesso il giocatore è a Livigno in ritiro agli ordini di Pirlo, ma la sua esperienza a Genova potrebbe già essere finita.



Il Quotidiano di Puglia infatti attribuisce a Falcone un virgolettato: "Di giocare in Serie B non voglio saperne, di conseguenza mi piacerebbe molto tornare a vestire la maglia del Lecce" è la dichiarazione riportata dal quotidiano. Falcone avrebbe anche già informato la dirigenza della Samp, la sua volontà verrà tenuta in conto e nelle prossime ore ci sarà un incontro per capire come sbrogliare la situazione.