Laha il suo nuovo allenatore: dopo l'incontro di questa mattina, andato in scena a Milano tra il presidente blucerchiato Matteo, il suo braccio destro, il direttore Pietroe Leonardo, il mister ha trovato la quadra con la società per sedersi sulla panchina genovese.Semplici ha già firmato il contratto che lo legherà al Doria sino a. Nell'accordo dovrebbe essere presente anche una clausola per un eventualea seguito di determinati obiettivi. Superati quindi gli altri allenatori in lizza, daal duo. Non si concretizzerà neppure il ritorno di Andrea

Semplici è attesoper dirigere gli allenamenti blucerchiati in vista della sfida di sabato contro la sua ex squadra, lo