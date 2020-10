In caso di partenza di Omar Colley, direzione Premier League, la Sampdoria si sta cautelando con Federico Fazio della Roma. E’ il nome del centrale argentino il primo della lista per il club blucerchiato come sostituto del gambiano, anche se la trattativa presenta alcune complicazioni. Ad occuparsi dell’operazione è Ferrero in persona, che sta cercando di sciogliere le difficoltà economiche. Fazio ha con i giallorossi ancora due anni di contratto a 2,5 milioni di euro, e per trasferirsi alla Samp avrebbe chiesto un ulteriore prolungamento di un anno alla stessa cifra.



Si tratta di un importo decisamente fuori portata per la Samp, e il Viperetta punterebbe a chiedere aiuto ai giallorossi. Ferrero infatti secondo Il Secolo XIX conta sul fatto che la Roma, pur di cederlo, accetti di partecipare alla spesa pagando una percentuale del suo stipendoi. L’area tecnica blucerchiata comunque si starebbe cautelando con un paio di alternative, in caso dovesse saltare la pista Fazio.