La Sampdoria lavora per la ristrutturazione del debito e punta anche a disinnescare quantomeno una parte delle contestazioni della Procura di Genova, dopo le perquisizioni in sede che coinvolgono l’ormai ex patron Massimo Ferrero e due ex dirigenti. Lo stesso ex patron doriano ha voluto respingere ogni accusa: “Sono estraneo a ciò che mi viene contestato, non so niente delle accuse che mi vengono mosse e la giustizia sportiva ha già detto che non c’era niente di strano in quelle compravendite. Sono stati dati a tutta Italia i fondi Sace, e non si capisce perché siano contestati solo i nostri”.