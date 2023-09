La Sampdoria è chiamata al riscatto dopo la terribile prestazione con il Cittadella nella complessa trasferta di Parma. Per il Tardini, Pirlo spera di poter recuperare alternative in attacco, reparto martoriato dai problemi in questo avvio di stagione. L'assenza più importante è stata, nelle prime giornate, quella di Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter. Il giocatore era arrivato a Genova con un fastidio muscolare, che si è trascinato dietro anche durante le prime giornate di campionato. Esposito si è visto pochi minuti soltanto a Cremona, lunedì scorso non era nemmeno in panchina ma ieri ha lavorato in gruppo. Se anche oggi e domani la condizione rimarrà buona, potrà andare in panchina e magari essere impiegato a gara in corso.



Meno fiducia invece per Manuel De Luca, che continua ad accusare dolore al ginocchio operato un anno fa. Oltretutto, il centravanti ha dovuto fare i conti anche con un intenso dolore alla coscia a seguito di una botta presa in Samp-Venezia. Ieri la punta ha lavorato a parte, verrà valutato oggi ma la sensazione è che sarà costretto ad issare bandiera bianca anche per Parma.