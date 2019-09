Che la situazione dirigenziale della Sampdoria sia piuttosto complessa, è evidente. Quello che salta agli occhi, però, è la spaccatura tra i vertici blucerchiati. Si tratta di una divisione che coinvolge le più alte sfere doriane, mettendo da una parte il patron Massimo Ferrero e dall'altra l'avvocato Antonio Romei. I due ormai non parlano da tempo, e stando a Il Secolo XIX la disarmonia tra i due sarebbe una delle cause dei problemi della Samp.



Anche domenica al Mapei Stadium i due erano seduti in posti diversi della tribuna. Da una parte c'era Ferrero insieme ai suoi più stretti collaboratori, incluso il commercialista Vidal che si sta occupando della gestione della trattativa per la cessione della Samp, dall'altra invece Romei insieme a Pecini e all'avvocato Vitalini Sacconi, colui che si occupa della stesura dei contratti.



Nella ricostruzione del quotidiano, Ferrero accuserebbe Romei di aver tramato alle sue spalle per spianare la strada al gruppo Vialli. Ci sarebbero difficoltà di comunicazione anche tra la stessa cordata legata all'ex bomber e Ferrero stesso, tanto è vero che il mancato scambio di informazioni avrebbe prodotto il mercato asfittico della Samp. Ferrero si sarebbe fatto carico interamente della campagna acquisti, ma Calcioinvest e l'imprenditore romano non si sarebbero confrontati sulle linee guida e gli investimenti possibili. A questo punto, Ferrero dovrà ritrovare l'armonia con Di Francesco prima di concretizzare in un modo o nell'altro la trattativa per la cessione.