L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è pronto a lasciare l'Italia e il blucerchiato. Il giocatore classe 1991 ha virtualmente concluso la sua seconda avventura genovese: tutto fatto con l'Al Nasr, l'agente ha trovato l'intesa totale e a breve sono attesi i comunicati ufficiali.



Gabbiadini si trasferirà all'Al Nasr, il club di Dubai (non i quasi omonimi dell'Al Nassr in Arabia) a parametro zero. Firmerà un triennale da 3 milioni a stagione, mentre la Samp, dalla sua partenza, risparmierà circa gli 8 milioni lordi di ingaggio ancora previsti per il suo contratto con il club blucerchiato. Le visite mediche e la firma sono previste nei prossimi giorni.