La cessione di Wladimiro Falcone dalla Sampdoria al Lecce è stata quasi definitivamente perfezionata. Mancano solo alcuni dettagli tra le parti, prima di concretizzare il trasferimento del portiere in Salento, dove aveva già giocato lo scorso anno. Il numero uno blucerchiato firmerà un contratto fino al 2028 e raggiungerà a breve i compagni in ritiro. Pare che a richiederlo sia stato proprio il tecnico del Lecce D'Aversa, che lo aveva avuto già a Genova.



Nel frattempo, emergono alcuni dettagli della trattativa. E a Genova circolano grandi interrogativi in merito ai numeri dell'operazione. Secondo Il Secolo XIX le cifre sarebbero le seguenti: 4 milioni di euro per la Samp, a cui sottrarre gli 1,25 milioni che i blucerchiati avevano versato ai giallorossi lo scorso giugno per controriscattare Falcone. La cessione quindi porterà nelle casse della Samp 2,75 milioni. Il diritto di riscatto per il Lecce, se la Samp non lo avesse ripreso, sarebbe stato di 3,5 milioni, quindi più alto dell'importo ottenuto un mese dopo.