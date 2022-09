La Sampdoria, in campionato, non è ancora andata oltre a due pareggi, anche se di prestigio contro Lazio e Juventus. Marco Giampaolo, però, è al centro delle critiche in particolare per due passi falsi compiuti in trasferta: ai tifosi non sono piaciute la batosta di Salerno e, ieri, il k.o. contro il Verona.



PANCHINA SALDA - Nonostante le difficoltà, la posizione di Giampaolo alla guida della Samp resta solida. La dirigenza blucerchiata aveva messo in conto delle difficoltà, legate alle tante operazioni in uscita effettuate in estate, bilanciate da innesti arrivati all'ultimo (Pussetto) o in ritardo di condizione (Villar, Djuricic e Winks). Inoltre, da Corte Lambruschini sapevano a quali difficoltà sarebbe andata incontro la formazione blucerchiata a causa di un calendario tremendo in avvio di stagione. C'è poi naturalmente anche una valutazione economica da fare: il Doria attualmente ha già a libro paga due allenatori, ossia D'Aversa e lo stesso Giampaolo, inserirne un terzo turberebbe i delicati e fragili equilibri finanziari.



CONFRONTO - Tutto ciò porta ad una fiducia assoluta nei confronti del mister. Fiducia che verrà ribadita anche in settimana, quando Lanna e Romei incontreranno l'allenatore per ribadire il loro sostegno e capire, nel contempo, i motivi della crisi e della fatica. Probabilmente i due vertici genovesi incontreranno anche la squadra e i senatori, per provare ad invertire il trend e soprattutto far capire alla squadra di quanto sostegno goda Giampaolo in seno alla società.