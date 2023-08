Dopo Manolo Gabbiadini, un altro giocatore della Sampdoria potrebbe a breve salutare Genova e il club blucerchiato. Si tratta di Bartosz Bereszynski, terzino della nazionale polacca presente anche agli ultimi Mondiali. Il calciatore, che ha disputato gli ultimi sei mesi in prestito al Napoli, ha uno stipendio troppo alto per la Serie B e una cessione sembra essere la strada più semplice per abbassare il monte ingaggi. Anche perché Pirlo non lo ha mai utilizzato molto nel ritiro.



Secondo Sampnews24.com Bereszynski ha mercato in Medio Oriente, e la Samp sarebbe alla finestra per capire se le trattative tra il ragazzo e le eventuali pretendenti andranno in porto. Non sarebbe esclusa la possibilità di un'operazione a zero, come fatto per Gabbiadini. La speranza per la Samp è l'inserimento di altre pretendenti in Serie A, in modo da poter incassare qualcosa dalla sua cessione.