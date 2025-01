Sampdoria, per l'attacco spuntano Henry e Abiuso. Un talentino della C per il centrocampo

Getty Images

Lasi trova in una fase cruciale della sessione invernale di calciomercato. Con il tempo che scorre inesorabilmente, i blucerchiati devono accelerare le operazioni per colmare le lacune in rosa. Oltre a intervenire nel reparto difensivo, il club genovese è alla ricerca di un di almeno un attaccante, soprattutto dopo il grave infortunio che ha messo fuori causa Gennaro Tutino fino ad aprile, e di un centrocampista. Tra le idee del direttore sportivo Pietro Accardi c’è la trattativa per Mattiadel Monza, ma la Samp sta valutando altri profili per rafforzare la mediana, guardando anche a giocatori emergenti dalle categorie inferiori.

Un nome che ha catturato l’attenzione dei dirigenti blucerchiati è quello di Edoardo, trequartista classe 2002 della. Il giovane talento si è distinto in Serie C, mettendo a referto 4 gol e 9 assist nella prima metà di stagione. La Sampdoria non è l’unica squadra interessata: secondo La Repubblica anche altri club di Serie B, come Juve Stabia e Carrarese, starebbero seguendo con interesse le prestazioni del giocatore.Sul fronte offensivo, la Sampdoria ha bisogno di affiancare un nuovo attaccante a Massimo Coda. Tra i profili monitorati c’è Thomas, punta francese classe 1994 attualmente al. Acquistato dai rosanero la scorsa estate, secondo La Gazzetta dello Sport Henry potrebbe essere ceduto in prestito per fare spazio a nuovi innesti in Sicilia, con Pohjanpalo in cima alla lista dei desideri del club siciliano. La Samp, però, non si concentra esclusivamente su Henry. Un altro nome accostato ai genovesi è quello di Fabio, giovane attaccante del 2003 di proprietà del Modena, autore di 2 reti quest'anno.