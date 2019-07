La trattativa tra la Sampdoria e il Gimnasia La Plata per l'attaccante Jan Hurtado si sta rivelando la prima grande telenovela dei blucerchiati in questo inizio di calciomercato estivo 2019. Da tempo la dirigenza doriana sta lavorando per trovare la quadra con la società argentina, con l'obiettivo di portare a Genova il centravanti classe 2000, ma l'operazione ora sarebbe in salita.



Secondo Sky Sport i dirigenti del Gimnasia La Plata sarebbero in Italia, e avrebbero incontrato il direttore sportivo della Samp Carlo Osti, ma la trattativa avrebbe subito una frenata. Non andrebbero comunque esclusi colpi di scena per il potente centravanti colombiano.