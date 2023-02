Ieri il Consiglio di Amministrazione della Sampdoria non era a Roma. Lanna e Panconi sono rimasti a Genova mentre Antonio Romei non si è presentato allo stadio, come annunciato da sabato. Il CdA però si è confrontato, in videoconferenza, su alcune modifiche allo statuto.



Tra gli argomenti nel menù, scrive Il Secolo XIX, c'è anche la regola "Simul stabunt simul cadent" inserita da Vidal nel 2020, che prevede la decadenza dell'intero CdA in caso di dimissioni di un solo membro. Questa norma aveva portato ad esempio al reimpasto dopo le dimissioni di Fiorentino. Romei, aggiunge il quotidiano, è ancora scosso dalla testa di maiale ricevuta a Corte Lambruschini e starebbe portando avanti delle riflessioni personali, incluse quelle relative alle sue dimissioni.