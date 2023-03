Il livello della tensione, e lo scarso gradimento dei tifosi della Sampdoria nei confronti di Massimo Ferrero, è tangibile. Il malcontento sfocia anche in alcuni episodi singolari, come ad esempio quello successo nei giorni scorsi. Lunedì sera infatti il numero di cellulare del Viperetta è comparso online su alcuni siti dedicati al club genovese, ed è stato subito preso d'assalto dai tifosi doriani. Dalle 22 in poi, il telefono di Ferrero è stato subissato di insulti e chiamate.



DENUNCIA - Per questo motivo, la mattina seguente il legale del proprietario della Sampdoria si è rivolto alla Polizia Postale di Roma per la denuncia. Ferrero si è poi mosso anche con la Questura capitolina, per richiedere misure di protezione personale anche a seguito di altre minacce ricevute. Presumibilmente, adesso sarà costretto a cambiare contatto.