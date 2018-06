Non è tramontato il sogno Fabio Quagliarella per l'ambizioso Parma neopromosso in Serie A. Quella che sembrava soltanto una voce è in realtà una pista concreta, perchè i gialloblù vogliono il numero 27 della Sampdoria per dare peso e esperienza all'attacco. E ad agevolare il sogno potrebbe esserci la maxi operazione imbastita tra gli emiliani e i blucerchiati, che potrebbe portare a Parma oltre a Viviano anche Silvestre e pure Jacopo Sala.



L'interesse della squadra di D'Aversa per Quagliarella, insomma, è reale. Giampaolo considera il suo giocatore incedibile, l'ex centravanti di Napoli e Juve è una delle certezze della sua formazione, ma a 35 anni e con un solo anno di contratto davanti a sé qualche dubbio potrebbe venire anche al bomber stabiese. Soprattutto a fronte di una proposta seria e concreta come quella proveniente dal Parma.



La Sampdoria potrebbe eventualmente prendere in considerazione anche la possibilità di un prolungamento, per blindare uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione e consentire a Quagliarella di chiudere la carriera con la maglia blucerchiata.