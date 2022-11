La riunione di ieri in casa Sampdoria ha prodotto anche alcuni cambiamenti nell'area tecnica, certificando quello che sarà il nuovo assetto societario. La voce era in giro da tempo, mancava la ratifica che dovrebbe ormai essere arrivata. Sono stati infatti limati gli ultimi dettagli per il nuovo direttore sportivo, che sarà Mattia Baldini.



Il dirigente, già responsabile dello scouting blucerchiato, sarà il nuovo ds blucerchiato, fa sapere Il Secolo XIX. Peraltro, abbastanza curiosamente, si tratterà del terzo direttore sportivo a libro paga di Corte Lambruschini, perché alle dipendenze della Samp ci sono anche Osti e Faggiano. I due, come deciso nel Cda nell'incontro di Milano di due venerdì fa, si occuperanno del mercato in uscita. L'ufficializzazione è attesa a breve.