Sampdoria, in chiusura Sekulov dalla Juventus, i dettagli. Oggi l'ufficialità?

Non si ferma il lavoro di Pietro Accardi, direttore sportivo dellache continua a piazzare colpi di mercato nonostante i numerosi paletti tra cui si deve muovere la società blucerchiata. Il dirigente sta 'aggirando' i vincoli della sessione di trasferimenti bloccata, ultima eredità delle recenti vicissitudini societarie, con grande creatività assicurandosi anche alcuni prospetti interessanti come ad esempio Nikola, talento classe 2002 di proprietà dellaIl calciatore l'anno scorso ad inizio stagione era stato prestato dalla Vecchia Signora alla Cremonese, ma in grigiorosso non aveva praticamente mai giocato. I bianconeri però lo hanno riportato a casa per la seconda metà di stagione, con la Juve Next Gen, dove il trequartista ha brillato, tenendo un ruolino di marcia impressionante, con 23 presenze e 9 reti. Da tempo si parla di un interessamento della Samp per Sekulov, ma negli ultimi giorni la trattativa è decollata. Già da giorni Samp e Juve avevanoper il trasferimento del fantasista italiano con passaporto macedone, ma adesso l'intesa è totale. Addirittura, il Doria

La formula scelta da Samp e Juve dovrebbe essere quella di un trasferimento a titolo, e non in prestito come si ipotizzava subito. La cifra sul piatto è di circadi euro, a cui andrebbe aggiunta una percentuale sulla futura eventuale rivendita. Da capire se i bianconeri manterrano un diritto di riacquisto su Sekulov, ma il comunicato delle prossime ore dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi.