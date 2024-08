Sampdoria, quanta Juventus nel mirino: caccia ai gioiellini bianconeri. E Darboe...

Getty Images

Il mercato dellanei prossimi giorni si concentrerà su alcune operazioni utili a rimpolpare la rosa blucerchiata. Il ds Accardi farà qualcosa in entrata ancora in attacco, dove è tornato di moda Raimondo, ma potrebbe muoversi pure a centrocampo. I nomi circolati sono davvero molti, e alcuni coinvolgono ad esempio alcuni giovani interessanti delle 'big' di Serie A.Un posto speciale nei sogni di mercato genovesi sembra averlo la Juve. Il Doria infatti avrebbe messo gli occhi su ben due elementi di proprietà dei bianconeri, Luise Nikola. Classe 2004, Hasa è un trequartista cresciuto nelle giovanili della Vecchia Signora, in possesso di doppio passaporto italiano e albanese. Il ragazzo è arrivato sino alla Juve Next Gen nel 2023, e l'anno scorso in Serie C Hasa è stato protagonista di una grande stagione, giocando 32 partite con 2 gol e 6 assist. Percorso simile per Sekulov, prestato ad inizio anno alla Cremonese e poi riportato a casa per la seconda metà di stagione. Con l'Under 23 della Juve, il trequartista ha tenuto un ruolino impressionante, con 23 presenze e 9 reti. Su entrambi i giocatori ovviamente c'è forte concorrenza, in particolare dal: i rosanero, accreditati come possibile avversaria della Samp nella prossima Serie B, starebbero monitarando entrambi i gioiellini bianconeri.

Nella capitale gioca un altro calciatore con le caratteristiche che piacciono a mister Pirlo, ossia Ebrima. Il gambiano, reduce da sei mesi positivi in prestito proprio alla Samp, per il ritiro è tornato nella Capitale, ma il suo profilo piace ancora ai doriani e laproprietaria del cartellino dal canto suo sembra intenzionata ad aprire ad un nuovo prestito. Il calciatore classe 2001 tornerebbe volentieri a Genova, ma anche qui attenzione alle pretendenti. Per Darboe si sono mosse la Salernitana e il Frosinone.