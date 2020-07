Il rosso sventolato dall’arbitro Giua a Claudio Ranieri durante la partita tra l’Atalanta e la Sampdoria costringerà il mister blucerchiato alla tribuna dopodomani, nella trasferta al cospetto dell’Udinese. Poco male, lo stadio vuoto si presta ugualmente alle indicazioni dell’allenatore, che possono essere udite facilmente dai giocatori in campo, ma Ranieri potrà comunque contare su un vice di grande esperienza, ossia Paolo Benetti.



L’uomo di fiducia del mister doriano ha 55 anni, ed è un ex difensore che vanta una lunga carriera tra Ascoli, Catanzaro, Siena, Carpi, Venezia e Milan. Benetti però non è soltanto il vice di sir Claudio, ma pure suo cognato, avendo spostato la sorella della signora Ranieri.



C’è anche un retroscena in merito, raccontato da Il Secolo XIX. Nel 1992 da tecnico Ranieri fece saltare il trasferimento di Benetti dall’Ascoli al Napoli. “Non mi piacerebbe che qualcuno dei miei giocatori pensasse che mi sono voluto mettere un parente nello spogliatoio” aveva spiegato il mister, che dopodomani si affiderà al collaboratore con cui c’è grande condivisione di idee e metodologie di lavoro.