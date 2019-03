Sarà una settimana densa di impegni per lae per Massimo, anche se in realtà da qualche tempo quasi tutti i giorni sono ricchi di appuntamenti per la società blucerchiata, al lavoro su vari fronti, compreso naturalmente quello societario. Domani e martedì Massimo Ferrero inconterà il sindaco di Genova , ma nel frattempo sono previsti anche nuovi appuntamenti tra esponenti del club e i rappresentanti del fondo, interessato all'acquisto della Samp.Le parti discuteranno dell'offerta, anche perchè resta sempre latra la proposta degli americani rappresentati da Gianluca Vialli (che non hanno ancora raggiunto i 100 milioni di euro) e le richieste di Ferrero, che vuole tra i 120 e i 130 milioni per il Doria. Attenzione però perchè secondo Il Secolo XIX l'altro fondo inglese, uscito ieri allo scoperto con il nome di Ufq Aquilor , da mesi viene accostato alla Sampdoria e potrebbe approfittare della situazione di impasse pera Corte Lambruschini. A meno che ovviamente non lo faccia l'altro soggetto accostato al club, una cordata italiana descritta nei giorni scorsi come estremamente solida e concreta.