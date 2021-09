L'entità dell'infortunio di Bartosz Bereszynski, uscito anticipatamente ieri dal match tra la sua Polonia e l'Albania, è ancora da valutare. Ulteriori esami verranno svolti in questi giorni, ma ovviamente l'allenatore della Sampdoria D'Aversa dovrà valutare quali mosse fare per correre ai ripari.



Le alternative di ruolo, in questo momento, sembrano sostanzialmente due: l'inserimento come titolare di Fabio Depaoli, soluzione già attuata in passato, oppure l'impiego di Alex Ferrari. Questa mossa, già utilizzata da Ranieri, prevede l'adattamento del centrale ex Bologna in un ruolo già ricoperto però parecchie volte in carriera.