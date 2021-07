Dalla giornata di allenamenti andata in scena ieri a Ponte di Legno in casa Sampdoria sono usciti ammaccati il centrocampista Adrien Silva e il difensore Lorenzo Tonelli. Il primo ha ricevuto una botta al ginocchio sinistro all'interno del mini-torneo in famiglia andato in scena sotto la pioggia. Questa mattina il portoghese verrà valutato, e se la Samp lo riterrà necessario potrebbe essere lasciato a riposo precauzionale in vista dell'amichevole di questo pomeriggio con il Piacenza.



Situazione simile anche per Tonelli. Il difensore, in occasione di un contrasto con Torregrossa, ha subito un colpo al collo dal compagno di squadra. Come per Silva, le sue condizioni saranno valutate alla ripresa ma è probabile pure per lui un pomeriggio di risposo, con conseguente esenzione dalla partitella.