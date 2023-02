Per una squadra penultima in classifica, con grossissime difficoltà a livello societario e giganteschi problemi all'orizzonte a livello di conti e di futuro, oggi più che mai nebuloso, certi numeri sono enormi. I tifosi della Sampdoria, in questo campionato, stanno impressionando per attaccamento alla squadra tutti gli addetti ai lavori, soprattutto per le partite in trasferta (regolarmente esauriti i settori ospiti) ma pure per le sfide casalinghe al Ferraris.



Anche questa sera, in vista della sfida con l'Inter, i sostenitori blucerchiati saranno tantissimi. Sono stati infatti venduti, per il posticipo del lunedì, circa 5.000 biglietti che, sommati ai 14.578 abbonamenti, portano il computo dei tagliandi quasi a 20.000. Di essi, circa 1.600 saranno supporters dell'Inter, scesi a Genova per seguire la squadra di Inzaghi. Numeri davvero importanti, per una gara oltretutto settimanale, che certificano la passione di una città per una squadra pericolosamente vicina al fallimento.