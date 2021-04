La caccia al nuovo allenatore della Sampdoria, in attesa ovviamente di conoscere il futuro di Claudio Ranieri, è aperta. Il tecnico blucerchiato deve ancora rinnovare, e la presidenza blucerchiata si sta guardando attorno alla ricerca di un profilo in grado di coniugare una salvezza tranquilla e, ovviamente, la valorizzazione dei giocatori acquistati dalla società, in modo da garantire la salvezza del club.



L'identikit sembra ricondurre direttamente ad un allenatore del passato. Secondo le indiscrezioni raccolte dal programma Quelli Che La Samp, il Doria starebbe pensando anche ad un possibile ritorno sulla panchina genovese di Marco Giampaolo, libero dopo l'esperienza al Torino. Ovviamente, l'allenatore dovrebbe riflettere attentamente sui pro e i contro di questa scelta, anche perché la prossima scelta, per il mister di Bellinzona, sarà molto importante a livello di carriera.