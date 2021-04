Nelle ultime giornate di campionato, Mikkel Damsgaard viene impiegato con continuità da Claudio Ranieri. Il talentino classe 2000 della Sampdoria, però, si era già messo in mostra in svariate occasioni durante il campionato, imponendosi come uno dei gioiellini più interessanti in casa blucerchiata.



Il talento danese sembra destinato a diventare oggetto del desiderio in estate. Due società in particolare lo avrebbero seguito con attenzione nelle ultime partite, ossia Juventus e Inter. I bianconeri e i nerazzurri hanno chiesto informazioni al Doria per il calciatore, lo avevano già fatto pure in passato, ma Damsgaard sarebbe monitorato pure da due club inglesi. La Samp però non vorrebbe venderlo prima del 2022, trattenendolo a Genova per un altro anno in modo da aumentarne il valore.