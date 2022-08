Ogni volta che laaffronta la, sotto la guida di Marco, torna alla memoria quell'episodio risalente ormai a 13 anni fa, quando l'attuale allenatore blucerchiato, per una notte, fuI bianconeri, all'epoca, erano reduci dall'esonero di Claudio Ranieri e avevano appena chiamato a traghettare la squadra sino alla fine del campionato Ciro Ferrara. Il nome dell'ex difensore, però, non poteva essere quello definitivo, e la dirigenza aveva pensato ad un successore.La settimana dopo, per qualche ora, Marco Giampaolo. A volerlo, l'allora direttore sportivo Alessio Secco, con cui il mister di Bellinzona si era già accordato su staff, ritiro e mercato. A raccontarlo fu lo stesso Giampaolo: "Una sera ci trovammo a cena a casa di Blanc, venni fuori da quell’incontro e da quella chiacchierata, mi misi in macchina,Era più un tecnicismo, la responsabilità è sempre dei dirigenti. Viaggiai quella notte e tornai a casa a Giulianova assieme a mio fratello, perché era un lungo viaggio Torino-Giulianova. Dissi all’epoca che era impossibile che un altro Giampaolo, in un paese di 18.000 abitanti potesse andare alla Juventus. Al mattino dopo Castagnini mi telefonò e mi disse che".Giampaolo oggi taglia corto quando ritorna su quell'esperienza: "" l'allenatore solitamente commenta così la vicenda, quando gliene viene chiesto conto. Da lì in poi sono arrivati il Brescia, poi il ritorno con Empoli, Samp, Milan e Torino. Ma il ricordo di quella notte in cui Giampaolo è stato, per qualche ora, l'allenatore della Juve resterà per sempre nella memoria dell'uomo di Giulianova.