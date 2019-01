Per completare definitivamente l'incastro che potrebbe portare Jacopo Sala al Parma , laha la necessità di individuare un sostituto per il terzino destro blucerchiato. Mentre i blucerchiati aspettano ancora un'offerta dai gialloblù, che per il momento si sono fermati al prestito con diritto di riscatto, Osti continua a scandagliare il mercato, e potrebbe aver individuato in Vincentun'alternativa credibile.La Samp inoltre ha anche l'apprezzamento del giocatore, già seguito nello scorso mercato. A confermarlo è stato anche l'agente del terzino francese della Fiorentina, Mario: "Quella blucerchiata è unaal giocatore" ha detto il procuratore a Sampnews24.com "ma dipenderà dalla volontà della Samp". L'idea doriana sarebbe quella di imbastire la trattativa sulla base di un, per poi valutare l'eventuale acquisto a giugno.