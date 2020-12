Che la Sampdoria sia alla ricerca di un attaccante per gennaio è noto ormai a tutti. Il nome di Llorente, però, sembra particolarmente complesso da raggiungere per questioni legate all'ingaggio del giocatore e alle disponibilità limitate da parte della Samp, che quindi vaglia anche altre opzioni in vista della sessione invernale.



Un altro profilo accostato da parecchie finestre di mercato ai blucerchiati ad esempio è quello di Roberto Inglese del Parma. Con l'arrivo di Liverani, l'ex Chievo è finito ai margini della formazione gialloblù, e potrebbe salutare a breve. L'operazione in questo caso potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, o con obbligo legato alle presenze, ma a complicare i piani della Samp sarebbe l'alta concorrenza per il giocatore classe 1991.