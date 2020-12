Sarà molto probabilmente un ritorno alle origini e ad un 4-4-2 accorto quello che proporrà la Sampdoria oggi al cospetto del Milan. La formazione blucerchiata su cui sta lavorando Ranieri sarà molto simile a quella vista in varie circostanze in questa stagione, anche se permangono un paio di ballottaggi.



Un dubbio, ad esempio, coinvolge il centro della difesa dove si contendono una maglia da titolare Tonelli e Colley, mentre dovrebbe essere confermato Alex Ferrari con Yoshida pronto ad un turno di riposo. Sulle corsie ovviamente non ci sono dubbi: Bereszynski a destra, Augello a sinistra. Più incertezza a centrocampo: Ranieri potrebbe proporre, almeno inizialmente, un'inversione di corsia tra Candreva e Jankto, con il ceco a destra e l'italiano a sinistra. L'altra opzione invece coinvolge l'impiego di Damsgaard sulla corsia mancina, con Candreva nella sua posizione naturale di esterno destro.



In attacco invece dovrebbe tornare titolare, per la prima volta in stagione, Manolo Gabbiadini. Dovrebbe essere la punta ex Napoli ad affiancare Quagliarella, lasciando in panchina almeno inizialmente Verre e Ramirez. Nei giorni scorsi si era diffusa anche un'opzione piuttosto curiosa, che ipotizzava Candreva seconda punta alle spalle di Quagliarella con Damsgaard e Jankto sulle corsie, ma sembra una strada decisamente meno percorribile, almeno dall'inizio.



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Ferrari, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Candreva; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.