La Sampdoria vuole riprendersi dopo la sconfitta con la Juventus. Oggi al Ferraris arriva il neopromosso Benevento, e Claudio Ranieri vuole fare bella figura di fronte alla formazione di Inzaghi. Dall'infermeria arrivano segnali confortanti, come il recupero di Gabbiadini, e Sir Claudio avrà quindi l'imbarazzo della scelta. Il dubbio principale riguarda Candreva: il tecnico dovrà decidere se schierare da subito nel suo 4-4-2 l'esterno ex Inter, oppure sostituirlo con Depaoli o Damsgaard. Dubbio anche al centro della difesa, dove si contendono una maglia Tonelli e Yoshida.



La formazione che adotterà il mister romano sarà comunque improntata al 4-4-2, con Audero tra i pali protetto da una linea difensiva composta da Augello, Yoshida, Colley e probabilmente Bereszynsnki, anche se non è da escludere l'impiego di Depaoli come terzino. Centrocampo come detto con Candreva o Damsgaard a destra, Thorsby-Ekdal coppia centrale e Jankto ad agire sulla corsia mancina. In attacco, Gabbiadini dovrebbe iniziare in panchina: confermato quindi il tandem Quagliarella-Bonazzoli.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quaglliarella, Bonazzoli. All. Ranieri.