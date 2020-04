La situazione della prolungata emergenza Coronavirus per la Sampdoria sta diventando pesante anche per parecchi calciatori, rimasti in quarantena e tutt'ora isolati in attesa del secondo tampone. E' il caso ad esempio di Antonino La Gumina, arrivato a gennaio alla Samp e mai impiegato con la maglia blucerchiata. Non solo: l'ex centravanti dell'Empoli si è ritrovato sbalzato in una città che non conosce, isolato da tutti e soprattutto con un conto alla rovescia decisamente importante da affrontare.



Il Secolo XIX ha infatti raccontato un retroscena relativo all'attaccante classe 1996, che a breve diventerà papà. La compagna si trova a Palermo, in attesa del parto, e La Gumina comprensibilmente non vede l'ora di essere lasciato libero per poter partire e raggiungere la Sicilia. Il giocatore attende, anche perchè vorrebbe essere presente per lo storico evento. Oltretutto, il suo arrivo a Palermo coinciderebbe con altri 15 giorni di quarantena, ma almeno vicino alla famiglia e agli affetti.