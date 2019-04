Torino-Sampdoria 2-1



Audero 6: a inizio secondo tempo evita che la partita finisca con largo anticipo con una bella parata su Belotti. Si ripete più tardi anche su Parigini. E’ incolpevole in occasione dei due gol subiti.



Bereszynski 5: fatica a contenere le continue incursioni di Ansaldi sulla propria fascia. Ad aiutare l’argentino del Torino arriva spesso anche Berenguer e per il difensore polacco della Sampdoria i problemi aumentano.



Andersen 5: nei minuti di recupero del primo tempo non riesce a rinviare come dovrebbe il cross di Ansaldi servendo un involontario assist a Belotti. Al di là di questo episodio il numero 3 blucerchiato questa sera non appare nella sua giornata migliore.



Colley 6,5: è il pilastro della difesa della Sampdoria, sbroglia alcune situazioni potenzialmente pericolose e non è un caso che il gol dell’1-0 del Torino arrivi quando lui è a bordo campo a farsi medicare.



(dal 40’ s.t. Tonelli 6: riesce a non far rimpiangere Colley)



Murru 5,5: fatica a prendere le misure a De Silvestri che più volte riesce a guadagnare il fondo e andare al cross. Nel momento in cui sembra aver capito come arginare il numero 29 granata, nel Torino entra Parigini e per Murru tornano i problemi.



Praet 6: è uno dei migliori nel centrocampo della Sampdoria. Prova a creare qualche problema alla retroguardia del Torino con i suoi inserimenti. Vieira 5,5: partita a fasi alterne per il numero 4 della Sampdoria che questa sera non riesce a mettere in mostra tutte le sue qualità.



Linetty 5,5: nel secondo tempo non riesce a chiudere una delle poche azioni potenzialmente pericolose della Sampdoria. Così come molti altri suoi compagni di squadra si vede poco nel primo tempo, un po’ meglio nella ripresa.



(dl 29’ s.t. Jankto 6: ha poco tempo a disposizione per mettersi in mostra)



Ramirez 5: la prima vera occasione da gol della Sampdoria capita sui suoi piedi nel secondo tempo: la sua conclusione viene però respinta da un attento Sirigu. Non riesce però mai ad accendere il gioco della Sampdoria.



(dal 15’ s.t. Defrel 6,5: bravo a vedere Gabbiadini in occasione del gol e a servire il pallone che l’attaccante poi calcia in rete)



Gabbiadini 6,5: nel primo tempo non lo si vede mai. Nella ripresa si presenta con un tiro dai trentacinque metri che non impegna veramente Sirigu: è il segnale che i suoi secondi quarantacinque minuti saranno diversi. Non a caso nel finale segna il gol che riapre la partita.



Quagliarella 5: che per Quagliarella questa non sia la miglior serata lo si capisce già nei primi minuti quando, scivolando nella propria metà campo, lancia involontariamente in contropiede il Torino. Perde tutti i duelli con Izzo.





All. Giampaolo 5: nel primo tempo la sua Sampdoria non entra praticamente in campo e il Torino riesce a fare il bello e il cattivo tempo. Un po’ meglio nella ripresa ma la formazione blucerchiata è ben imbrigliata dai granata e, così come all’andata, Giampaolo perde il duello tattico con Mazzarri.