La Sampdoria spera di poter ripartire da Andrea Pirlo. Una ripresa dei blucerchiati con l'Ascoli avrebbe un triplice significato, per la classifica, per il morale e soprattutto per la conferma del tecnico sulla panchina. Poter mantenere l'allenatore in sella al club blucerchiato significherebbe non sconfessare le scelte estive, e soprattutto aiuterebbe dal punto di vista economico.



Un esonero, per contro, rappresenterebbe una sconfitta per tutta la dirigenza. La Samp infatti ha cercato di far passare all'esterno il messaggio di coesione tra società e allenatore, tanto è vero che oggi Legrottaglie affiancherà il mister in conferenza stampa pre partita. Pirlo peraltro mantiene la convinzione di poter uscire dalla crisi con i suoi schemi, e sta lavorando su un nuovo assetto, il 3-5-2, per ripartire proprio da Ascoli.