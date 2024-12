Sampdoria, Linetty non rinnova con il Torino: vuole tornare a Genova?

Getty Images

Il calciomercato è fatto anche di suggestioni, possibili intrecci, magari ritorni. Uno ad esempio a Genova, sponda, sarebbe abbastanza clamoroso perché coinvolgerebbe un ex blucerchiato, rimasto sempre molto legato ai colori doriani. Si tratta di Karol, centrocampista polacco attualmente in forza al, dove era approdato nell'estate 2020.Il calciatore ha vissuto a Genova probabilmente le annate migliori della sua carriera, sotto alla guida di Marco Giampaolo e poi di Ranieri, totalizzando 132 presenze tra campionato e coppe condite da 11 reti. L'ex Lech era stato ceduto al Torino dopo quattro stagioni, ma Linetty non ha mai nascosto il suo legame con Genova. Un legame che potrebbe presto

A riportare l'indiscrezione è Tuttosport: secondo il quotidiano il polacco classe 1995, in scadenza a giugno, avrebbe manifestato l'intenzione disquadra a cui è rimasto legato, e in Liguria dove ha anche degli interessi legati ad attività personali. Da valutare però la sua collocazione: al momento, la Samp ha parecchi interpreti in quel ruolo, evidentemente prima andrebbe perfezionata qualche cessione.