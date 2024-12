Sampdoria, Semplici: "Ho visto cose buone, meritavamo. La squadra mi è piaciuta, sui singoli..."

Getty Images

L'allenatore della, Leonardo, ha commentato così il pareggio rimediato in casa con la Carrarese, accolto dai fischi dello stadio Ferraris: "Dispiace, oggi era il nostro obiettivo. La squadra ha dato tutto, questa era la cosa che mi interessava. Stiamo cercando di cambiare andamento del campionato, mi prendo le mie responsabilità. Con 7 allenamenti, 4 rifiniture è difficile mettere situazioni a fuoco. A parte il gol abbiamo fatto la gara creando situazioni da gol, siamo riusciti a pareggiarla prima facendo partita a sensi unico.ringrazio i tifosi che ci hanno sostenuto. Domani defaticante e poi allenamenti per il Pisa".

"Quando non riesci a fare risultato in tutti si crea timore, sotto certi aspetti, ma è chiaro che c’è da migliorare" prosegue Semplici come riporta Sampnews24.com. "La classifica dice questo, qualche problematica c’è. I calciatori che abbiamo presoe quindi sto cercando di aiutarli per far si che mettano in campo le loro qualità. La squadra mi è piaciuta, ha cercato attraverso le palle inattive di fare gol. La vittoria ci poteva dare spensieratezza che ad oggi manca".Sulle scelte di formazione, hanno pesato "Valutazioni per questa partita, per quella di tre giorni fa e per il Pisa.". Semplici poi parla dei singoli: "potrebbe essere un recupero importante, per noi è una cosa bella. Cercheremo attraverso il lavoro che questa squadra renda.ha preso botta alla testa, penso sia una cosa leggera.? Anche lui ci può dare apporto importante come in passato. Sta a me lavorare perchè questi ragazzi possano essere quelli che devono essere.ha fatto partita di inserimenti, passaggi ha combattuto e questo è un segnale positivo. Ho avuto tanti messaggi positivi comeBisogna lavorare e andare al risultato. Oggi sono stati fatti passi in avanti - conclude - da parte mia c’è entusiasmo per cambiare questo vento. Con il Pisa ci saranno valutazioni da fare, il giorno prima capiremo le scelte".