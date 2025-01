Sampdoria, vicino Beruatto: se si chiude, Giordano va al Mantova

NurPhoto via Getty Images

Lasta iniziando le manovre in vista del mercato invernale. In questa sessione cambieranno molti volti in casa blucerchiata, ad esempio sulla corsia mancina, dove il ds Accardi ha messo fuori rosa Barreca e sta cercando di vendere il prodotto delle giovanili SimoneL'esterno classe 2001, che l'anno scorso era stato impiegato spesso da mister Pirlo, in questo campionato è stato impiegato letteralmente con il contagocce. Su di lui c'è il, che sarebbe disposto ad ingaggiarlo. I lombardi però hanno fretta: vorrebbero chiudere l'affare con il Doria a stretto giro di posta, in caso contrario potrebbero virare su altri obiettivi.

L'operazione Giordano però è legata a doppio filo con l'innesto, per la Samp, di un altro giocatore. Il Doria segue con attenzione Pietro, terzino mancino cresciuto tra le giovanili della Fiorentina e della Juventus, attualmente in forza al. Il giocatore classe 1998 ad inizio stagione era titolare tra i toscani, ma di recente sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie nerazzurre. La trattativa è calda, la Samp vuole portarlo a Genova e, contestualmente alle definizione dell'affare Beruatto, potrebbe sbloccarsi anche il trasferimento di Giordano a Mantova.